Disservizi postali: incontro tra cittadini, sindaco e Poste Italiane

Nuovo capitolo della saga che coinvolge i cittadini di Valbrona e Poste Italiane: organizzato l’incontro alla presenza del sindaco Luca Ghezzi e di una rappresentanza delle Poste.

Incontro dopo il sollecito

Soltanto due settimane fa i cittadini riuniti nel comitato “Valbrona Cittadini Attivi” avevano sollecitato il sindaco Luca Ghezzi per chiedere un incontro con Poste Italiane, alla presenza proprio del primo cittadino. Lo stesso sindaco aveva richiesto l’incontro, che si è effettivamente verificato nella giornata di giovedì 1 ottobre. Presenti, oltre che il primo cittadino e i componenti del comitato, anche una rappresentanza di Poste Italiane, con dirigenti regionali e territoriali. Una novità importante per una vicenda che si protrae da molto tempo. A giugno infatti i cittadini si erano riuniti segnalando diversi disservizi: da lì la decisione di costituire un comitato, dopo aver per altro raccolto oltre 200 firme. In replica, Poste Italiane aveva sottolineato come fosse stato comunque attivato un monitoraggio, anche se non risultavano disservizi. E in un coinvolgimento che aveva riguardato anche la Prefettura, eccoci arrivati ad un punto chiave, quell’agognato incontro tanto richiesto da parte della cittadinanza.

Le richieste di sindaco e cittadini

L’incontro si è aperto con il sindaco Ghezzi che ha illustrato i motivi della convocazione, illustrando i disservizi dei primi mesi del 2026 e l’urgenza di installare uno sportello Atm di Poste Italiane. Dopodiché i componenti del comitato “Valbrona Cittadini Attivi”, per voce del portavoce Leonardo Zizzo hanno spiegato le ragioni che hanno portato alla raccolta firme e alla creazione del comitato: ritardi nelle raccomandate; posta in ritardo di mesi; avvisi di giacenza lasciati nella buca delle lettere senza prima verificare la presenza in casa del destinatario; posta consegnata a cittadini diversi.

“Approfondire i casi segnalati”

Da Poste Italiane hanno segnalato come un problema fosse dovuto alla mancanza di chiare indicazioni su citofoni o cassette delle lettere e hanno inoltre ribadito come i reclami arrivati ai canali ufficiali siano stati molto pochi. Da qui l’invito a segnalare immediatamente i disservizi subiti tramite procedure online o gli appositi sportelli del territorio.