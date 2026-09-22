Donna dispersa a Civenna, il corpo trovato in un canalone

Bellagio, i soccorritori hanno trovato il corpo della donna dispersa a Civenna: in fase di espletamento le operazioni di recupero.

Trovato corpo senza vita

Trovato senza vita il corpo della donna dispersa da domenica 20 settembre a Civenna. La segnalazione era arrivata dopo che la donna, che era partita da Onno per una passeggiata, non è più rincasata. Le ricerche sono proseguite per l’intera giornata di ieri, lunedì 21 settembre, con le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione Triangolo Lariano, che hanno battuto le aree primarie a piedi, con i droni e le unità cinofile molecolari.

In corso le operazioni di recupero

Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 22 settembre. La squadra ha individuato il corpo della donna scomparsa della quale erano in corso le ricerche. Sono ancora in fase di espletamento le operazioni di recupero all’interno di un canalone in località Oliveto Lario.