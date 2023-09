Donna partoriente bloccata nel traffico, scortata dalla Guardia di finanza sino all'ospedale

Una donna in dolce attesa, residente a Lomazzo, è stata scortata, in travaglio, da una pattuglia di Finanzieri del Comando Provinciale di Como, in particolare della Compagnia di Olgiate Comasco, verso l’Ospedale “Sant’Anna” di San Fermo della Battaglia.

Bloccata nel traffico, scortata dai Finanzieri

La donna incinta, dopo aver improvvisamente avvertito delle forti contrazioni e dolori e aver notato che si erano rotte le acque, era partita in auto dalla Svizzera, dove temporaneamente soggiornava. Diretta verso l’ospedale insieme ad alcuni suoi familiari, è rimasta bloccata nel traffico pomeridiano dell’A9. Il conducente dell’auto, cugino della partoriente, trovandosi impossibilitato a proseguire, è stato costretto a scendere dal veicolo e a chiedere disperatamente aiuto ai passanti. La sorte ha voluto che, proprio in quel momento, ferma nel traffico, a una distanza di poche decine di metri, ci fosse una pattuglia di Finanzieri in forza alla Compagnia di Olgiate Comasco. Immediato l'intervento per risolvere una situazione critica.

Intervento immediato, poi il lieto fine

I militari, compresa la situazione d’emergenza, si sono immediatamente messi a disposizione per scortare nel più breve tempo possibile la famiglia verso l’ospedale. La donna, sostenuta anche dal marito immediatamente accorso in sala parto, ha dato, poi, alla luce una splendida bambina. Una storia a lieto fine che si è conclusa nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, con una visita degli stessi Finanzieri alla piccola e ai neogenitori.

Visita e omaggio floreale

La pattuglia della Compagnia della Guardia di finanza di Olgiate Comasco ha portato in dono un piccolo omaggio floreale alla famiglia soccorsa, con l’augurio di trascorrere una meravigliosa vita insieme.