Dopo l’esplosione: una raccolta fondi per le famiglie sfollate di Andrate

Dopo l’esplosione in una villetta di via Liguria che ha sconvolto Fino Mornasco lunedì scorso, 11 maggio 2020, è partita una raccolta fondi per le famiglie sfollate di Andrate.

E’ stata una settimana durissima per Fino Mornasco. Non bastava l’emergenza coronavirus. Lunedì mattina all’alba un’esplosione ha sventrato una villetta in via Liguria e reso inagibili i due appartamenti confinanti. Una bruttissima vicenda che ha portato alla morte di un 21enne, Alessandro Fino, e al ritrovamento di diversi ordigni artigiani sui quali il ragazzo lavorava da tempo. Proprio uno di quelli è esploso distruggendo la casa e uccidendolo.

Una vicenda che ora vede tre famiglie finesi sfollate perché gli appartamenti colpiti dall’esplosione sono stati dichiarati inagibili dai Vigili del Fuoco che da giorni continuano insieme agli artificieri a far brillare gli altri ordigni ritrovati nella casa dove il 21enne abitava con la famiglia.

Così la comunità di Fino Mornasco si è mossa per sostenere queste famiglie economicamente. La commissione di quartiere di Andrate, insieme a Volontari del Lario, Polisportiva Andratese, Costruire Ponti, ASD Fino Mornasco, Associazione Esercenti Fino e Circolo Ricreativo Finese, ha attivato una raccolta fondi per aiutare le famiglie sfollate. #nonvilasceremosoli è l’hashtag con il quale è stata lanciata proprio oggi, 16 maggio 2020.