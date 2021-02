Dopo l’incendio grande solidarietà per il canile di Olgiate: arrivati tanti aiuti per i cani.

Sabato scorso è stata una giornata terribile per la comunità di Olgiate Comasco: un incendio infatti ha messo a dura prova il Canile Amici per un pelo. Tantissimo è andato distrutto ma fortunatamente nessun cagnolino è rimasto vittima o ferito. Ora però serve ricostruire ma soprattutto far fronte alle esigenze degli animali il prima possibile. E gli aiuti davvero non sono mancati dopo l’appello fatto dai titolari.