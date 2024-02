Doveva risposarsi con l'ex moglie, ma muore a 48 anni: Lasnigo piange Cristian

Una vita insieme, il matrimonio, poi il divorzio. Ma dopo un anno e mezzo, la decisione di tornare insieme e un nuovo matrimonio in programma in autunno. È la favola di Cristian Bosisio e Giovanna Marla, interrotta prematuramente dalla scomparsa di Cristian a soli 48 anni. La morte improvvisa dell'uomo ha sconvolto la comunità di Lasnigo, dove risiedeva. L'uomo lavorava come carrozziere a Cucciago, fin dai 14 anni.

La coppia si era sposata nel 2002 e da sempre viveva in paese

Bosisio aveva subito due operazioni al cuore: la prima con esito positivo, a seguito della seconda aveva invece preso un'infezione. A raccontarlo la compagna Giovanna, che ha ritracciato la storia del loro amore.

"Eravamo una coppia un po’ anomala. Ci siamo messi insieme quando io avevo 19 anni, adesso ne ho 44. Poi ci siamo allontanati e abbiamo divorziato, a volte, quando ci si fidanza da giovani, poi ci si lascia per delle stupidaggini. Dopo un anno e mezzo abbiamo deciso di tornare insieme, anche se ci vedevamo comunque spesso perché avevamo un cane in comune. I miei genitori festeggiano a settembre il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio e così Cristian mi aveva detto: noi ci sposiamo una settimana prima in Comune e poi glielo diciamo. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo".

Bosisio è scomparso sabato scorso: un epilogo inaspettato, che ha gettato anche la compagna sotto shock.

"Dopo le operazioni avevo fatto un corso accelerato per imparare a fare il massaggio cardiaco - prosegue la donna - Quando sabato è stato male ho cercato di farlo; i medici mi hanno detto che sono riuscita a farlo arrivare in ospedale grazie al massaggio, ma è una magra consolazione".

I funerali si sono tenuti martedì scorso a Lasnigo: l'uomo è stato tumulato, come desiderava, vicino al nonno.