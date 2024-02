È venuto a mancare Giulio Rusconi, storico fabbro erbese

È mancato lunedì pomeriggio all’età di 93 anni Giulio Rusconi, il fabbro-artista erbese che con la sua azienda, la Fratelli Rusconi, ha realizzato tantissimi lavori in città e non solo cui tutti gli erbesi sono legati.

Basta citare il centro commerciale del centro, cioè i portici di corso XXV Aprile, dove suoi sono i segni zodiacali al centro del pavimento, i balconi e tutte le rifiniture in metallo, il piccolo supermercato di via Volta, tanto amato dagli erbesi e ora purtroppo chiuso, ma anche la Croce Pessina, sopra Crevenna, realizzata proprio da Rusconi su disegno e idea di Angelo Garofoli.

Lascia la moglie Maria, i figli Ulisse, Daniela e Roberta e tutta una grande famiglia che gli è stata accanto fino alla fine.

Curioso, appassionato, amante del suo lavoro, che per lui diventava anche dopolavoro, perché le passioni erano proprio quelle di creare con i metalli, dare forma alle sue idee:

“Era un grande appassionato di arte, ha riempito la casa di libri di arte, e ogni occasione era buona per creare – hanno raccontato i figli – Per il lavoro c’erano cancelli, recinzioni, ma anche macchine meccaniche (sua la prima mungitrice automatica in Emilia) e grandi opere, per passione c’erano dalle grandi crocifissioni (quella regalata al cimitero di Crevenna) al rifacimento della deposizione del Caravaggio, ma anche il cancello davanti alla grotta della Madonna di Lourdes, in piazza Prepositura, regalata per la Comunione del primo figlio. Ma c’erano anche fiori, galline, coniglietti in ferro, pentole di rame, maschere, e poi restaurava le Moto Guzzi. Aveva l’urgenza di creare: bastava dargli un’idea e lui la concretizzava con le sue mani”.