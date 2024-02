L'ultimo saluto a Antonmario Reale

Si sono svolti ieri, mercoledì 21 febbraio 2024, i funerali di Antonmario Reale, l'uomo di Carimate morto durante l'incendio della propria abitazione lunedì 19 febbraio. La cerimonia, tenuta da don Aurelio Redaelli, si è svolta nella chiesa di san Giorgio e Maria Immacolata di Carimate alle 15. Presenti i due figli della vittima, Norberto e Nicolò, mentre la figlia Laura risulta ancora ricoverata presso l'ospedale di Saronno per l'intossicazione da monossido di carbonio

L'incendio

La tragedia è avvenuta nelle prime ore di lunedì 19 febbraio nella strada privata del Cavalluccio quando i Vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti di Cantù e Appiano Gentile sono intervenuti per l'incendio dell'abitazione di Reale, apre scaturito dalla vicinanza di una stufetta a materiale infiammabile.

Ad avere la peggio è stato Antonmario Reale, di 92 anni, residente nell'abitazione: trasportato in codice rosso all'ospedale di Cantù. l'uomo purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto a causa delle esalazioni di monossido e fumo.

Si è salvata la figlia Laura, che abitava con il padre nella villetta. Trasportata all'ospedale di Saronno, attualmente è ancora ricoverata.

A rassicurarci sulle sue condizioni è il fratello Norberto:

"Laura ha ancora problemi alla trachea, alla gola e all'esofago per via dell'inalazione del fumo e del monossido. Ha ancora un'alta concentrazione di monossido del sangue. E' fuori pericolo, sta facendo cure iperbariche e con gel e collutori per l'apparato laringo-esofageo".