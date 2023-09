Due accoltellati fuori dalla discoteca Roncaccio a Bizzarone.

Tentano di sedare una lite ma vengono feriti

E' successo poco dopo le 3 della notte di domenica 10 settembre, all'esterno del locale di via Milano. Sul posto sono intervenute l'automedica in codice verde e un'ambulanza della Croce rossa di Uggiate Trevano in codice giallo. Due addetti alla sicurezza della discoteca sono stati feriti con un coltello, poi trasportati all'ospedale Sant'Anna.

Il litigio, poi spunta un coltello

I due feriti hanno avuto una discussione con avventori esagitati (non è chiaro se siano intervenuti per sedare una lite o se i clienti ce l’avessero con gli addetti alla sicurezza). Poi è spuntato un coltello da cucina e i due addetti alla sicurezza sono stati colpiti: uno lievemente alla mano, pare proprio per bloccare l’autore del gesto, l’altro all’addome. Il coltello, abbandonato, è stato sequestrato dai Carabinieri.

Le indagini dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Como. I militari hanno raccolto le descrizioni dei soggetti coinvolti, che - a quanto risulta - poi si sono spostati a fare danni altrove. Indagini in corso: i Carabinieri stanno verificando dati e informazioni per risalire all'identità degli autori dell'accoltellamento.