E’ morto l’ex sindaco di Milano Carlo Tognoli: quella volta che venne a Cantù con Craxi per una partita di basket

E’ morto l’ex sindaco di Milano e storico esponente del Psi Carlo Tognoli: lo ricordiamo con alcune immagini d’epoca di quando venne a Cantù.

E’ morto l’ex sindaco di Milano Carlo Tognoli

L’ex sindaco di Milano e due volte ministro Carlo Tognoli è morto ieri mattina, 5 marzo 2021, nel capoluogo lombardo. Tognoli aveva 82 anni e a novembre era stato colpito dal Covid-19 mentre si trovava ricoverato all’ospedale Gaetano Pini per la frattura del femore.

Bobo Craxi lo ricorda così su Twitter: “Carlo Tognoli, un pezzo della storia milanese, della Storia Socialista e anche della nostra vita che se ne va, un grande dolore”. Da sempre iscritto al Psi, Tognoli è stato sindaco di Milano per 10 anni, dal 1976 al 1986, per poi diventare prima europarlamentare e poi deputato. E’ stato poi ministro per i Problemi delle Aree Urbane, del Turismo e dello Spettacolo fino al 1992, per poi lasciare ogni carica politica.

L’ex esponente del Partito Socialista, proprio con Craxi, nel primi anni Ottanta era stato in visita a Cantù in occasione di una partita di pallacanestro tra la sua Milano e i canturini: era il 19 marzo 1984. Seguì poi un incontro in Comune con le autorità locali.