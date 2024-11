E' un 41enne residente nella Bergamasca l'operaio rimasto schiacciato nell'ex Gasfire

L'uomo è di origini albanese e stava eseguendo un intervento nell'edificio di via Fiume

Ricoverato in gravissime condizioni

E' un 41enne di origini albanesi e residente della Bergamasca, l'operaio rimasto vittima di un incidente all'interno della ex Gasfire. L'allarme nell'azienda di via Fiume a Erba è scattato intorno alle 10. Sul posto sono giunte due automediche e l'ambulanza della Sos di Canzo, le squadre dei Vigili del fuoco e i Carabinieri del comando di Erba e di Como. L'uomo stava eseguendo dei lavori alla tettoia della struttura quando è rimasto schiacciato tra il carrello elevatore e la tettoia stessa. Il busto dell'operaio è rimasto incastrato tra la sponda del carrello e la ringhiera. Il 41enne è stato trasportato in condizioni gravissime al San Gerardo di Monza, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione.

Indagini in corso per comprendere l'esatta dinamica dell'accaduto

Per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto questa mattina è ora al lavoro l'unità operativa della struttura di Prevenzione e sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Ats Insubria.