Emergenza Coronavirus: decessi a Erba, Asso, Figino, Dizzasco e Cesana. Due dimessi a Suello

Il trend in Lombardia, secondo i dati degli ultimi due giorni, è in calo “ma non è il momento di cantare vittoria o rilassarci. Dobbiamo restare concentrati”, ha spiegato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera. Nel comasco ieri, lunedì 23 marz0 2020, si sono registrati 69 contagi in più.

Emergenza Coronavirus: gli aggiornamenti

Figino Serenza – Salgono a cinque i contagi. Il sindaco Roberto Moscatelli segnala anche un decesso dello scorso 18 marzo. Sono invece 12 le persone in regime di sorveglianza domiciliare attiva.

Suello – “Vi comunico che abbiamo appena ricevuto la nota ufficiale dalla Prefettura che nel nostro paese sono stati riscontrati 18 casi di positività al test da Coronavirus, cui si aggiungono 18 casi in osservazione, a seguito del quale sono state attivate tutte le misure necessarie riguardanti il sistema di prevenzione e controllo sanitario. Vi ricordiamo che siamo in contatto continuo con la Prefettura e Ats per il monitoraggio della situazione. Vi comunico anche la bella notizia della dimissione, nella giornata di ieri, di DUE nostri compaesani“. A renderlo noto è stato il primo cittadino, Angelo Giacomo Valsecchi.

Cesana – Amaro il comunicato del sindaco Eugenio Galli che comunica cinque decessi. “Oggi per me è un giorno molto triste. Perciò non comunicherò il numero dei positivi che ogni giorno continua ad aumentare, ma voglio renderVi partecipi del numero dei decessi delle persone residenti a Cesana. Attualmente sono 5 (cinque) in totale. E non penso che per un paesino come il nostro, questo dato sia poco. Fra queste persone, conosciute anche a Suello il Comune a nome della loro comunità si è unita alle nostre condoglianze. A TUTTE QUESTE VITTIME, VA IL MIO PERSONALE CORDOGLIO E QUELLO DI TUTTI I CESANESI, anche se Vi garantisco che raggiungere le famiglie per porgere le più sentite condoglianze unite al nostro affetto e vicinanza, Vi assicuro è una cosa straziante”.

Poi il monito verso qualche cittadino che ancora non capisce l’importanza dello stare in casa: “Perché invece alcuni non riescono a capire queste cose? Come mai ancora ieri alcune persone hanno voluto fare la passeggiata fuori casa o con la scusa che hanno il cane, loro non sono tenute a rispettare le regole? Eppure le ordinanze o decreti ministeriali, parlano chiaro. Non contenti, hanno pure strappato verso la strada che sale al Roccolo, i vari cartelli dei divieti“.

Asso – Due i casi di positività al test del Coronavirus in paese. Purtroppo, nella serata di ieri, il capogruppo di maggioranza Roberto Melchiorre ha dato notizia del primo decesso per Covid-19. Si tratta di una donna. L’altro cittadino positivo al Coronavirus, invece, è stato dimesso e le sue condizioni di salute sembrano migliorate.

Erba – Sempre nella serata di ieri anche dal Comune di Erba è stata data notizia del secondo decesso per Covid-19 in città. I positivi al test del Coronavirus sono 23 cittadini erbesi, mentre in quarantena ci sono 22 persone. Il primo decesso per Covid-19, in città, era stato registrato la scorsa settimana.

Bosisio Parini – Il numero dei contagiati è salito a 4. A comunicarlo, in una nota ufficiale, il sindaco. “E’ cresciuto altresì il numero delle persone in sorveglianza attiva presso il proprio domicilio”, ha spiegato il primo cittadino Andrea Colombo.

Primo caso a Dizzasco: è deceduto

C’è ancora qualche Comune della Provincia che non è stato toccato dal contagio. Il Comune di Dizzasco annuncia: “Questo pomeriggio (23 marzo) mi è stato comunicato tramite Prefettura e Ats Insubria il primo caso positivo al Covid 19 – spiega il sindaco – Si tratta di una persona non residente nel nostro Comune ma domiciliata presso una struttura sanitaria, trasferita poi in ospedale dove ne è avvenuto il decesso”.