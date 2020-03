Emergenza Coronavirus, la situazione nel comasco: salgono i contagi a Olgiate e Lurago d’Erba

Sono notizie discretamente positive quelle arrivate ieri, lunedì 30 marzo, dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. I numeri del contagio in Lombardia rallentano, non corrono più come pochi giorni fa. I positivi al Covid 19 sono saliti a 1061 nella provincia di Como, con un +47 rispetto al giorno precedente.

Emergenza Coronavirus: nelle città

Facciamo quindi il punto della situazione sul nostro territorio. A Cantù restano 41 le persone contagiate da Covid 19 per il momento con 5 decessi in città. A Erba invece il numero dei positivi sale a 35 (+1), si confermano i 4 decessi e il primo guarito. A Mariano Comense sono 46 i positivi accertati, 5 i decessi ma c’è anche un guarito. A Olgiate Comasco sono saliti a 8 i casi di Coronavirus (3 sono seguiti al proprio domicilio, 4 ricoverati in ospedale e 1 è purtroppo deceduto).

Nel canturino

A Fino Mornasco i positivi sono saliti a 23, restano invece fermi a 4 i decessi. A Casnate con Bernate sono 16 i positivi mentre restano 5 i decessi. A Cadorago sono 12 le persone positive al virus, di cui 5 ospedalizzate, 1 deceduto e 1 decesso. A Cermenate sono 9 i contagiati, di cui 2 guariti.

La situazione nell’erbese

A Merone sono stati accertati 8 casi di Coronavirus mentre a Valbrona è stato segnalato il terzo positivo al virus. A Lurago d’Erba i casi di contagio sono 9 mentre i deceduti purtroppo sono 2. Critica inoltre al situazione ad Albese con Cassano dove sono 49 i positivi all’interno della casa di cura Villa San Benedetto Menni.

Sul lago

Ieri sera Cernobbio ha annunciato che i casi di positività a tampone sono saliti a 9. Inoltre sul territorio è stato anche registrato il primo decesso da Covid 19. Resta invece stabile la situazione a Menaggio, dove i positivi registrati sono 9, e a Tremezzina dove i casi di positività sono 22 dall’inizio dell’emergenza. A Gravedona e Uniti i malati registrati sono 28 (di cui 4 decessi, 13 ricoverati in struttura ospedaliera e 11 in isolamento a domicilio). Sempre in alto lago critica la situazione a Dongo dove i casi di positività sono 17. A Porlezza inoltre i positivi al virus salgono a 3 ma l’ultimo caso non è dimorante sul territorio.

