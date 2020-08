Erano rimaste bloccate in Florida: finalmente Nicole e la mamma sono a casa VIDEO

A causa del Covid erano rimaste bloccate in Florida. Nella serata di ieri, 20 agosto 2020, sono finalmente riuscite a rientrare a casa. Protagoniste di questa lunga avventura sono state Nicole Barile, bambina canturina è nata con una rarissima malformazione alla gamba destra, e la sua coraggiosissima mamma.

Erano rimaste bloccate in Florida: finalmente Nicole e la mamma sono a casa

Nel 2018 era scattata una gara di solidarietà per permettere a lei e la mamma di stare tre mesi e mezzo in Florida per una prima operazione al Paley Institute. A fine 2019 la bimba e la mamma sono nuovamente tornate negli Stati Uniti per continuare il percorso della piccola. Ad aprile avrebbero dovuto tornare in Italia, purtroppo però le misure di contenimento anti-covid le hanno tenute bloccate.

Il prossimo allungamento tra 3-4 anni

Nel lungo periodo in Florida ci sono state le operazioni ma anche tanta, tantissima fisioterapia sul piede destro. Tre giorni fa poi la bellissima notizia, pubblicata sulla pagina dell’Acma Alleanza Contro Le Malformazioni Degli Arti: “Dopo la consueta fisioterapia giornaliera, hanno fatto il tampone per il Covid19 richiesto dalla compagnia aerea per il rientro in Italia e l’ultima visita di controllo con il dottor Paley. È molto contento del risultato ottenuto, nonostante i vari imprevisti durante il percorso. Ha dato il via libera per tornare in Italia dove continuerà a fare fisioterapia. Ogni 3 mesi dovrà fare le lastre per tenere sotto controllo il ginocchio e mandarle a lui. Fra 3\4 anni il prossimo allungamento”.

Le immagini

Ieri all’aeroporto, il tanto sognato abbraccio col papà e la famiglia. “Finalmente Nicole e mamma Sabrina sono a casa. Ieri sera sono atterrate in aeroporto a Malpensa e sono state accolte dalla loro famiglia e da tutti noi volontari Acma con un grande applauso. Un momento emozionante Quasi 9 mesi lontane da casa, in cui hanno affrontato con forza e coraggio un programma durissimo e dove non sono mancati imprevisti. Ora che può correre e camminare, chi la tiene più?

Fantastica Nicole. Grande mamma Sabrina”, scrive in un post l’Acma.