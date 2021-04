Partiti i lavori per realizzare un parco giochi inclusivo. Da giovedì, 1° aprile, la Polizia locale ha emesso un’ordinanza che vieta l’accesso al parco Gabbia di Eupilio con la relativa chiusura degli ingressi da viale Combattenti e da via Roma.

Eupilio, al via i lavori per il parco giochi inclusivo

L’opera aveva ottenuto lo scorso dicembre il finanziamento regionale, grazie al progetto presentato dall’Amministrazione comunale eupiliese che riguardava la creazione di un’area giochi attrezzata per accogliere anche bambini con disabilità. Tra i 97 progetti approvati, per un totale di 7 milioni di euro, era stato inserito anche quello del lago che avrà un appoggio di 30mila euro. A questa cifra, il Comune aggiungerà altri 22mila euro, per un totale di 52mila euro. I lavori sono da realizzare entro sei mesi dalla concessione del finanziamento e l’avvio di giovedì permetterà all’Amministrazione eupiliese di rimanere nelle tempistiche corrette.

