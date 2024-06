Fausto Capoferri non ce l'ha fatta: era stato schiacciato dal suo trattore dieci giorni fa

Fausto Capoferri, 73 anni, non ce l'ha fatta: dopo che il 5 giugno, mentre era a bordo di un trattore dalle piccole dimensioni, si è ribaltato rimanendo schiacciato dal peso del veicolo. Dopo 10 giorni, purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare. È deceduto all'ospedale di Varese.

L'incidente

Il tutto si era verificato intorno alle 15.40 di giovedì 5 giugno in via per Alzate, a Cantù: un uomo di 73 anni, che poi si scoprirà essere Fausto Capoferri, è stato trovato sotto un trattorino ribaltato. Capoferri ha così riportato traumi da schiacciamento ed è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, poi ospedalizzato con manovra di rianimazione in corso e trasportato in codice rosso (in Elisoccorso) all’ospedale di Varese.

Lì il ricovero e i numerosi tentativi dei medici di migliorare le sue condizioni di salute che, purtroppo, dopo 10 giorni sono peggiorate irrimediabilmente.