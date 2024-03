Fermato per un semplice controllo, si scopre che è un irregolare: espulso

È successo mercoledì 20 marzo, alle 12.30, quando un’autopattuglia del Comando di Polizia Locale di Cantù, impegnata in servizi mirati di controllo del centro cittadino, ha proceduto al controllo di un’autovettura Alfa 147. Il veicolo, fermato mentre transitava in piazza Garibaldi, era condotto da un uomo di 30 anni, di nazionalità egiziana.

La patente contraffatta

Il soggetto ha esibito su richiesta una patente di guida egiziana ma, da un attento e scrupoloso controllo da parte degli agenti, il documento risultava contraffatto. Dalle verifiche sull’uomo è emerso inoltre che lo stesso soggiornasse clandestinamente nel territorio dello Stato.

In Questura

L’egiziano è stato quindi condotto in Questura a Como per le attività di fotosegnalamento. Conseguentemente, la Polizia Locale ha proceduto a deferire l’uomo all’Autorità Giudiziaria per l’utilizzo della patente falsa e per clandestinità, notificandogli il decreto di espulsione.