Nella giornata di oggi, 2 febbraio 2021, c’è stato un furto in abitazione a Figino Serenza.

Finto tecnico dell’acqua: furto a Figino Serenza

A segnalare l’accaduto, così da mettere in guardia la cittadinanza, è stato il sindaco, Roberto Moscatelli. “Non ci sono tecnici della società incaricata che effettuano servizi porta a porta – ha spiegato – non fate entrare inessuno in casa! Avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine o la Polizia Locale!”.