Follia a Cantù: scappa dalla Locale, va contromano e rischia di schiantarsi contro un'auto

Una domenica mattina di follia in pieno centro a Cantù. Intorno alle 10 di ieri, 24 marzo 2024, c'è stato un inseguimento nel centro cittadino. Un uomo, alla guida di una Citroen C3, proveniente da via Cavour, ha imboccato corso Unità d’Italia e, alla vista degli agenti della Polizia locale, ha inserito repentinamente la retromarcia e imboccato via Roma in senso contrario.

Scappa dalla Locale: l'inseguimento nel centro cittadino

Il fuggitivo è quindi arrivato in piazza Garibaldi a velocità particolarmente elevata, mettendo a rischio l’incolumità dei numerosi pedoni presenti. L’uomo ha proseguito, compiendo manovre azzardate per seminare gli agenti, sino alla via Enrico Brambilla. Lì ha imboccato la strada contromano, ha urtato con la fiancata dell’auto un muro di recinzione per evitare l'impatto frontale con un’altra auto. L'inseguimento è andato avanti nelle strade centrali sino alla via Rebecchino, dove l’uomo ha abbandonato l’auto per darsi alla fuga a piedi. Il fuggitivo veniva quindi inseguito a piedi da uno degli operatori della Polizia locale. L’agente, così da scongiurare l’aggressione da parte dell’uomo, ha usato i dispositivi di autotutela in dotazione, sino al tempestivo sopraggiungere dei colleghi che lo hanno immobilizzato.

Era sotto effetto di sostanze stupefacenti

Il soggetto, un quarantenne di nazionalità straniera, si è rifiutato di fornire le generalità e di collaborare con gli agenti. La Polizia locale ha accompagnato lo straniero per il fotosegnalamento alla Questura di Como, dove il soggetto è stato identificato in un marocchino, privo di regolare permesso di soggiorno. Lo straniero, in particolare stato di alterazione, è stato poi accompagnato con l’ambulanza all'Ospedale Sant’Anna per ulteriori accertamenti. A seguito delle indagini e degli accertamenti compiuti dalla Polizia locale, il malvivente è stato deferito all’Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina. All’uomo è stato notificato il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

L'assessore: "Grazie alla Polizia locale"

L’assessore alla legalità e sicurezza Maurizio Cattaneo ha così commentato: “Ringrazio gli uomini della Polizia Locale di Cantù che, ancora una volta, hanno dimostrato straordinarie capacità di intervento nei confronti di un clandestino che ha creato gravi problemi all’incolumità pubblica, minando alla serenità dei nostri concittadini".