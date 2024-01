Furgone abbandonato da oltre un anno a Cassina Rizzardi: è una bomba ecologica

Un furgone abbandonato da oltre un anno in un'area di parcheggio a Cassina Rizzardi. E viene usato come mini-discarica per rifiuti di ogni tipo. È preoccupante quanto sta avvenendo nel piazzale del Bennet di via Risorgimento, dove la trascuratezza di questo veicolo usato come "raccolta rifiuti" mette in luce una situazione di incuria e degrado.

Rifiuti di ogni tipo e vetri sparsi ovunque

Barili contenenti materiale infiammabile, olio esausto, copertoni. E ancora: blocchi di cemento, legno, cartoni e addirittura un forno da cucina. C'è proprio di tutto all'interno del furgone abbandonato nell'area parcheggio del Bennet di Cassina Rizzardi. Ciò rappresenta non solo una minaccia per l'ambiente ma anche per la sicurezza pubblica. La presenza di materiali infiammabili, in particolare, potrebbe generare situazioni di pericolo imprevedibili. Insomma, una bomba ecologica pronta a esplodere.

Il veicolo è stato abbandonato più di un anno fa, dunque negli ultimi mesi del 2022. E si trova ancora lì, senza finestrini, in condizioni pessime e degradanti. Se chi lo ha abbandonato ha forse reputato ormai inefficace l'utilizzo del vecchio mezzo, alcuni incivili invece sono riusciti a renderlo utile e a dargli una nuova funzione: quella di discarica.

Ma la cosa che preoccupa di più è la mancanza di intervento da parte delle autorità competenti. Nonostante diverse segnalazioni provenienti da alcuni cittadini sia alla stazione dei Carabinieri sia al comando di Polizia Locale del paese.

Sergio Barberi