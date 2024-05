Furto alla Pinetina, tifosi dell'Inter derubati

Furto nel parcheggio della Pinetina, ad Appiano Gentile: derubati i tifosi interisti.

Quella che doveva essere una bella giornata dedicata a una passione, l’amore per il calcio nerazzurro, si è trasformata ben presto in una vera e propria disavventura. A farne le spese due famiglie straniere, provenienti da Stoccarda. I tifosi, di origine italiana, hanno scelto Appiano Gentile come tappa, quasi obbligata, di un viaggio nel Bel Paese e vi sono giunti giovedì 9 maggio. Sono partiti dalla Germania nei giorni scorsi con l’obiettivo di raggiungere Verona sabato 11 maggio. Proprio ieri, infatti, era in programma il concerto del Volo. Facendo parte dell’Inter Club Stoccarda, hanno colto l’occasione per fermarsi qualche ora al Suning Training Centre: hanno parcheggiato il loro van, dopodiché si sono allontanati verso l’ingresso della Pinetina. Al ritorno, la brutta sorpresa: vetro in frantumi, zaini e portafogli spariti per un totale di 1.400 euro di danni. Il furto è stato subito denunciato ai Carabinieri di Appiano Gentile.