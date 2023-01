Furto in farmacia a Cantù nella notte.

I ladri sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì nella farmacia Nova Salus, sotto i portici in via Alciato a Cantù. Hanno forzato la lastra di ferro alla base della porta in vetro, ricavando quindi uno spazio attraverso il quale sono riusciti a entrate nella farmacia.

Ladri in azione

I malviventi non hanno danneggiato nulla all'interno dell'attività. Non hanno rubato nemmeno medicinali. Hanno forzato solo la cassa, prelevando il denaro che vi era custodito. Hanno quindi mangiato alcuni alimenti che hanno trovato all'interno dell'attività, per poi allontanarsi uscendo dallo stesso punto dal quale erano entrati.

I rilievi dei carabinieri

Il furto è stato scoperto dal titolare nella mattinata di oggi, giovedì, nel momento in cui ha aperto l'attività. Ha quindi segnalato l'episodio alla Compagnia dei Carabinieri di Cantù. Sul posto sono arrivati i militari del Nucleo Operativo Radiomobile, che hanno effettuati i rilievi funzionali all'indagine per individuare i responsabili del furto.