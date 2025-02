Garage in fiamme, auto distrutte

Un garage privato è andato in fiamme ieri sera, mercoledì 12 febbraio 2025, a Cantù.

L'incendio

Poco dopo le 21 di ieri, mercoledì 12 febbraio, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un soccorso tecnico urgente in via Monteverdi.

All'interno di un garage privato alcune autovetture hanno preso fuoco, causando l'incendio.

Vigili del fuoco sul posto

Sul luogo dell'incendio sono accorse tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti di Cantù e Lomazzo. I Vigili del fuoco hanno così estinto le fiamme che si erano propagate anche alla camera da letto sovrastante il ricovero veicoli. Le fiamme avevano coinvolto anche parte dell'isolamento esterno dell'abitazione.

Nessun ferito

Per fortuna, l'incendio ha coinvolto solo le autovetture e la struttura e non è stato segnalato il coinvolgimento di persone. In posto unitamente ai Vigil del Fuoco sono accorsi anche i Carabinieri e il 118.