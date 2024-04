Giovani al lavoro per ripulire il muro della scuola dopo i vandalismi

Il muro della scuola elementare «Maestro Luigi Frigerio» di Albese con Cassano, nel corso del tempo, è stato teatro di molteplici atti vandalici, con scritte e disegni che deturpavano l'immagine dell'istituzione e ne compromettevano la bellezza. Tuttavia, grazie alla determinazione e all'impegno dei giovani della Consulta Giovani e del Consiglio Comunale dei Ragazzi, finalmente è stato ripulito e ridipinto, diventando così un simbolo tangibile della ferma dichiarazione «no ai vandalismi».

I giovani si danno da fare per ripulire la scuola

L'azione congiunta dei ragazzi è stata più di un semplice intervento di riparazione: è stata un'affermazione di cittadinanza attiva e di responsabilità verso il patrimonio comune. Ripulire e ridipingere la recinzione della scuola non è stato solo un atto di restauro fisico, ma anche un'opportunità per riaffermare i valori di rispetto, cura e comunità. La scuola, per molti di questi giovani, è stata e continua ad essere una seconda casa, luogo in cui hanno trascorso ore preziose della loro infanzia.