Gospel di Natale, il canto sostiene "Telethon"

Un Gospel di Natale per sostenere la ricerca: insieme per "Telethon".

Il gospel è solidale

Il gruppo fotografico "Autoscatto" ha organizzato, in collaborazione con "Telethon", un concerto gospel natalizio ad Appiano Gentile. Da qualche anno l’associazione collabora con il coordinamento provinciale della fondazione per raccogliere fondi per la ricerca.

"Venerdì primo dicembre alle 21, al cineteatro "San Francesco" di Appiano Gentile abbiamo deciso di aprire il mese dedicato al Natale con una breve proiezione di scatti dei soci del gruppo fotografico “La luce della musica” e a seguire le voci del coro gospel “FREE Angels’ Voices” - spiega Angela Rimoldi, assessore e membro del sodalizio - Tanti gli sponsor a sostenerci e tantissimo il pubblico presente in sala, più di 200 persone, che si è immerso in una magica atmosfera festosa. Ho aperto la serata in compagnia di Paola Marangoni (responsabile provinciale Telethon, Ndr). Presente in sala anche il sindaco". Soddisfatto il sodalizio appianese per i complimenti ricevuti e per l'aiuto dato ai bambini con difficoltà di salute.