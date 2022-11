Il giornalista e scrittore Nicolai Lilin a Cantù.

Il giornalista e scrittore Nicolai Lilin a Cantù

Il giornalista e scrittore Nicolai Lilin arriverà a Cantù grazie alla collaborazione tra il circolo Arci Mirabello e l'associazione Le Sfogliatelle. L'autore sarà nella città del mobile giovedì 24 novembre alle 21 presso il circolo Arci di Mirabello, in via Tiziano 5.

L'ospite

Nel 2009 Lilin ha raggiunto il successo con "Educazione Siberiana", edito da Einaudi che diviene poi un film diretto da Gabriele Salvatores nel 2013. Nel corso degli anni però Lilin si è affermato anche come giornalista scrivendo per L'Espresso, XL e Repubblica e divenendo anche tatuatore importando a Milano la tradizione dei tatuaggi siberiani. Nel suo ultimo libro "Ucraina. La vera storia", l'autore ripercorre la storia di questa nazione e spiega come le origini del conflitto siano molto più profonde e complesse rispetto alla narrativa di guerra che ogni giorno ci accompagna.

Come partecipare