Il piazzale della chiesa parrocchiale sarà dedicato al compianto monsignor Lorenzo Calori

Il piazzale della chiesa parrocchiale di Olgiate Comasco sarà dedicato al compianto ex parroco, monsignor Lorenzo Calori.

Il piazzale tra lavori di sistemazione e dedica speciale

Come documentato sabato scorso dal Giornale di Olgiate, è in corso il rinnovamento del piazzale della chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano. Posati sette grandi paioli di rame, trasformati in vasi per abbellire l'area. Regalati alla parrocchia - e il donatore chiede che il suo gesto rimanga anonimo - adesso accolgono olivi e altre piantumazioni. Un intervento non fine a se stesso, ma che si accompagna alla scelta di dedicare il piazzale a monsignor Lorenzo Calori, scomparso nel mese di novembre dello scorso anno.

Una ricorrenza importante

Il centenario della consacrazione della chiesa parrocchiale sarà celebrato il 5 gennaio 2024 alla presenza del vescovo, il cardinale Oscar Cantoni. "La prima tappa del cammino che faremo - spiega il parroco, don Flavio Crosta - sarà la settimana “Gerardiana” con la presenza dell’urna del santo, dal 14 al 22 ottobre prossimo. Ci sembra doveroso prepararci spiritualmente e predisporre il piazzale della chiesa con un nuovo “vestito” dignitoso. Sono in corso alcuni lavori di pulizia, sistemazione della pavimentazione e collocazione di nuove fioriere".

L'affetto degli olgiatesi per monsignor Lorenzo Calori

Il piazzale sarà dedicato a monsignor Lorenzo Calori, per 34 anni guida della parrocchia olgiatese. Definita la data della cerimonia di intitolazione: sabato 30 settembre, al termine della messa delle 17 concelebrata con i sacerdoti nativi di Olgiate Comasco, il momento per il pubblico omaggio all'amato e compianto sacerdote.