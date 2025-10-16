Il sindaco incontra i bambini: lo striscione “Pace” di nuovo esposto

Ad Inverigo il sindaco Francesco Vincenzi si è incontrato con i bambini della scuola primaria Don Gnocchi e dopo aver spiegato le ragioni agli studenti, lo striscione è stato nuovamente esposto.

Lo striscione nuovamente esposto

Il sindaco Francesco Vincenzi aveva annunciato che non avrebbe fatto passi indietro, ma nel contempo aveva anche sottolineato di aver dato via libera all’affissione dello striscione sulla cancellata della scuola Don Gnocchi. Un ok arrivato dopo la richiesta formale presentata dalla dirigente scolastica, Clotilde Esposito. E nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre, lo striscione è stato nuovamente esposto dai bambini, dopo che questi si sono incontrati con il sindaco.

La lettera del sindaco

Il primo cittadino ha voluto incontrare studenti e studentesse che hanno realizzato il cartellone e ha letto loro una lettera, in cui erano spiegate le ragioni che avevano portato a far rimuovere lo striscione dalla cancellata. Questo il messaggio: