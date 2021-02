Una migliore illuminazione in buona parte della città. L’Amministrazione comunale di Cantù ha affidato, nell’ambito del settore Lavori pubblici, la gara per l’implementazione dell’illuminazione pubblica.

Illuminazione pubblica investimento da oltre 200mila euro

L’investimento complessivo previsto supera i 200mila euro, cifra che consentirà di migliorare la visibilità in alcune parti della città, che attualmente hanno un livello di illuminazione pubblica decisamente al di sotto di quanto dovrebbe effettivamente essere. “I cantieri interesseranno diverse vie della città – ha puntualizzato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo – In modo particolare saranno coinvolte via Arno, via Ricasoli, via degli Arconi, via Spluga, la scalinata della Parrocchia di San Giuseppe nella frazione di Asnago e i due tratti di completamento di via Mentana”.

