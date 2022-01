Incidente a Carugo: giovane in ospedale SIRENE DI NOTTE

Il sinistro

Il sinistro si è verificato nella notte lungo la strada provinciale 32.

Incidente a Carugo: giovane in ospedale.

Incidente a Carugo: giovane in ospedale

Paura nella notte a Carugo. Attorno alle 2 una vettura con a bordo un ragazzo di 24 anni si è ribaltata lungo la strada provinciale 32. Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivate in codice rosso un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e l'automedica. Le condizioni del giovane sono apparse per fortuna meno gravi di quanto temuto in un primo momento. Il ventiquattrenne è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Cantù per ulteriori accertamenti.

Intossicazione etilica a Como

Poco dopo l'1.30 a Como, in piazza Volta, è stato necessario l'intervento dell'ambulanza e dell'automedica a causa a causa dell'intossicazione etilica di un uomo di 30 anni. L'iniziale codice rosso relativo all'intervento si è trasformato per fortuna in un codice verde. Dopo essere stato stabilizzato, il trentenne è stato trasportato per ulteriori accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale Valduce di Como