Incidente a Fino, coinvolta una moto: feriti due giovani SIRENE DI NOTTE

Incidente a Fino, coinvolta una moto: feriti due giovani

Il sinistro si é verificato in via Valle Molini a Fino Mornasco nella serata di ieri, domenica 19 giugno. Intorno alle 21.45, per cause ancora in fase d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, una moto é finita sull'asfalto.

Coinvolti nell'impatto un 27enne e una 25enne. Sul posto é intervenuta la Cri di Lurate che ha trasportato i feriti in codice giallo, non in pericolo di vita, all'ospedale Sant'Anna.