Lo schianto

É successo nella sera di ieri.

Incidente a Montano Lucino tra tre veicoli: ferite tre persone.

Schianto tra tre automobili nella serata di ieri, venerdì 18 marzo 2022, intorno alle 20.40 a Montano Lucino.

In via Roma, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute le ambulanze della Croce azzurra di Como, della Cri di Lurate e della Cri di Grandate insieme all'auto medico. Sono stati soccorsi una ragazza di 23 anni e due uomini di 53 e 56 anni. Coinvolta anche un'altra persona di 54 anni. I feriti sono stati trasportati tutti in codice giallo in ospedale, ovvero non in pericolo di vita.