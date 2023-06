Incidente a Montorfano nel tardo pomeriggio di ieri: a scontrarsi frontalmente un furgoncino e un'auto. Ferita una donna.

Incidente a Montorfano: frontale tra auto e furgoncino

Il sinistro si è verificato ieri intorno alle 16.30 in via Brianza a Montorfano, all'altezza dell'incrocio con via Molino. Dinamica ancora al vaglio da parte delle Forze dell'ordine.

Sul posto, in codice rosso, la Croce Rossa di Lipomo e un'auto medica che hanno provveduto a soccorrere una donna di 46 anni rimasta ferita nell'impatto. Insieme ai soccorsi anche i Carabinieri di Como e i Vigili del fuoco.

La donna, dopo le prime valutazioni, è stata portata in ospedale in codice verde, in condizioni stabili.

Il luogo dell'incidente