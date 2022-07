Incidente a Olgiate: investito un ciclista, é grave.

L'incidente si é verificato nella tarda serata di ieri, domenica 17 luglio 2022, a Olgiate Comasco. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute, un'auto e una bici si sarebbero scontrate sulla Statale 342, poco prima della rotonda del Bennet, intorno alle 23.45.

Sul posto un'ambulanza della Cri di Lurate e un'auto medica. Coinvolte tre persone: una ragazza di 26 anni, un ragazzo di 30 e un uomo di 62 anni. La situazione sarebbe apparsa subito grave per il ciclista tanto che é stato trasportato in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese.