Incidente ad Albavilla, grave un motociclista. È successo oggi, venerdì 10 settembre, in via Prealpi.

È successo poco dopo le 19.30 in via Prealpi. Secondo quanto è stato possibile ricostruire una moto che transitava lungo la via a velocità sostenuta avrebbe tamponato un'auto. Le condizioni del motociclista, un 39enne di Erba, sono apparse da subito gravi: sul posto è giunta in codice rosso un'ambulanza della Croce rossa di Montorfano. Vista la gravità del paziente si è alzato in volo anche l'elisoccorso da Como. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Raffaele. Le sue condizioni sarebbero critiche.

Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.