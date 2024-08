Incidente in scooter, morto un uomo di 31 anni

Incidente in scooter questa mattina, morto un uomo di 31 anni residente a Solbiate con Cagno.

L'incidente poco prima delle 6

La dinamica è ancora da chiarire. Il fatto è accaduto intorno alle 5.57 di questa mattina, mercoledì 21 agosto, in via Mazzini, ad Albiolo. Sul posto i soccorsi: un'automedica e l'ambulanza della Croce rossa di Uggiate con Ronago. Vista la gravità della situazione si è alzato in volo anche l'elicottero.

Trasportato in ospedale in elicottero

L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese ma è deceduto poco dopo l'arrivo in Pronto soccorso. Troppo gravi le ferite riportate.

Il cordoglio del sindaco di Solbiate con Cagno

"Questa mattina a causa di un incidente automobilistico tra Solbiate e Albiolo ha perso la vita un ragazzo di 31 anni residente nel nostro Comune, ennesima vittima della strada - ha fatto sapere il sindaco di Solbiate con Cagno, Federico Broggi - Ci uniamo al dolore della famiglia in questo difficile momento".