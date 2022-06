Incidente sulla Regina: non ce l'ha fatta la 26enne di Appiano Gentile.

Un sabato estivo si é trasformato in tragedia ieri, 4 giugno 2022, sulla Statale Regina a Carate Urio. É morta sul colpo Giulia Masiello, 26 anni, residente ad Appiano Gentile.

Ieri sera, intorno alle 20.30, era in moto, una Suzuki GSX, con il fidanzato della stessa età, residente a Olgiate Comasco, quando sono rimasti coinvolti in un terribile incidente con un'auto, una Fiat 500L condotta da un 77enne comasco. La moto procedeva verso Como e l'auto stava svoltando a sinistra in una via perpendicolare. Qualcosa però è andato storto e l'auto ha centrato in pieno i due motociclisti. La dinamica ad ogni modo è ancora al vaglio dei Carabinieri di Como.

Il fidanzato é in gravi condizioni all'ospedale Circolo di Varese, ricoverato in Terapia intensiva per un grave trauma addominale dove è già stato sottoposto a un intervento, quindi la prognosi è riservata; per Giulia invece i soccorritori non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso. Avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 28 giugno, era educatrice d'asilo nido ad Appiano Gentile.