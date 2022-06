Tragico incidente a Carate Urio tra auto e moto.

Terribile schianto nella serata di ieri, sabato 4 giugno 2022, a Carate Urio. Da quanto é stato possibile apprendere a scontrarsi sulla Regina, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, sono state un'auto e una moto. La situazione é apparsa subito grave per i due motociclisti, un ragazzo e una ragazza di 26 anni.

Sul posto l'elisoccorso, l'automedica, la Cri di San Fermo e la Cri di Cernobbio. Entrambi sono stati portati d'urgenza in codice rosso in ospedale a Varese la ma giovane 26enne non ce l'ha fatta. Trasportato invece in codice giallo in ospedale il 18enne alla guida dell'auto.