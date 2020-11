Infortunio sul lavoro per un operaio, soccorsi ad Alzate Brianza: è successo questa mattina, lunedì 23 novembre 2020, poco prima delle 11.

Infortunio sul lavoro per un operaio, soccorsi ad Alzate Brianza

L’infortunio è avvenuto alla Molini Lario di via Platani. Secondo una prima ricostruzione, un operaio sarebbe precipitato da un’altezza di circa cinque metri mentre stava lavorando. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto un mezzo del Lariosoccorso di Erba. Le condizioni dell’operaio, inizialmente segnalate in codice giallo, si sono rivelate più gravi di quanto valutato inizialmente: in soccorso dell’uomo si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Milano, che ha trasportato l’operaio all’ospedale di Circolo di Varese. L’uomo avrebbe riportato varie fratture e lesioni ed è in Terapia intensiva, in prognosi riservata. Ad Alzate sono giunti anche i Carabinieri di Cantù, a cui è spettato il compito di ricostruire la dinamica dell’infortunio.