Interventi alla linea Enel, guasti alla rete del Comune e della scuola di Tavernerio

Interventi alla linea Enel in paese, guasti e disagi alla rete del Comune e della scuola: succede a Tavernerio.

Lo ha reso noto il Comune ieri, domenica 22 novembre, tramite un avviso diramato alla cittadinanza. “A seguito dell’intervento di questa mattina da parte di Enel sulla linea elettrica della zona centrale del paese, si è verificato un guasto nella cabina della Telecom che fornisce la rete dati al comune, alla scuola e ai residenti della zona. Questo comporta l’interruzione delle linee telefoniche del comune e della scuola in quanto viene utilizzata la tecnologia Voip per questi servizi. In attesa della riparazione del guasto stiamo attivando la connettività di emergenza tramite ponte radio. Nella giornata di domani si prevedono disagi nei servizi scolastici e comunali. Invieremo aggiornamenti appena avremo notizia dei tempi di ripristino del guasto”, recita la comunicazione diramata ai cittadini. Il Comune ha dunque fatto sapere di essersi già attivato per limitare i disagi