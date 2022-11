Investita da un'auto: gravissima 44enne. E' successo a Tavernerio intorno alle 19,30 di oggi, lunedì 21 novembre 2022.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la donna stava attraversando la strada all'altezza delle strisce pedonali lungo la Statale Briantea, in località Urago.

Forse a causa della pioggia e del buio, non sarebbe stata vista da un'auto che sopraggiungeva in direzione Como ed è stata investita. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti i soccorritori della Croce Rossa di Lipomo e l'automedica. Le condizioni della donna, una 44enne residente in zona, sono apparse da subito molto gravi ed è decollato l'elisoccorso che ha trasportato la paziente in codice rosso all'ospedale di Varese. Le sue condizioni sarebbero tuttora gravi.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con la Statale Briantea bloccata nel traffico automobilistico.