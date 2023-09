Irrompono negli uffici del Comune: suona l'allarme e intervengono i Carabinieri

Notte movimentata in quel di Arosio: oggi, venerdì 22 settembre 2023, intorno alle 3.40, è scattato l'allarme all'interno del Municipio. La causa? Un uomo di 36 anni e una donna sulla 30ina si sono introdotti nell'edificio forzando la porta e con l'intento di appropriarsi di chissà quali beni.

A compiere l'intervento sono stati sei militari della stazione dei Carabinieri di Lurago d'Erba e un equipaggio del NOR – Aliquota Radiomobile. I Carabinieri hanno hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato in concorso continuato, un pluripregiudicato 36enne ed una donna trentenne, incensurata. I due si sarebbero introdotti all’interno del Municipio, forzando la porta del locale anagrafe e facendo scattare l’allarme. I militari sono riusciti a fermare i due malviventi mentre erano ancora all'interno della struttura.

Non solo al Municipio, altri furti in paese

Successivi accertamenti, consistiti nell’acquisizione delle immagini di videosorveglianza e sopralluoghi, hanno permesso di attribuire ulteriori due furti avvenuti la stessa notte in un esercizio

commerciale di Arosio e presso una cooperativa sempre con sede ad Arosio.

Non agivano da soli

I militari, proseguendo nell’attività investigativa, riuscivano a risalire all’identità di un terzo complice, un 34enne di origine straniera, in Italia senza fissa dimora, che è stato denunciato in

stato di libertà per gli stessi reati.

Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Nei prossimi giorni i controlli proseguiranno con la medesima intensità con personale in divisa ed

in borghese.