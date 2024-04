La Comunità europea premia il gemellaggio con Masquefa

La Comunità europea premia il gemellaggio tra Lurate Caccivio e Masquefa.

Riconoscimento internazionale al gemellaggio

"L'Amministrazione comunale e il comitato gemellaggio di Lurate Caccivio sono lieti di comunicare che il gemellaggio che si è svolto a Lurate Caccivio ad ottobre del 2023 e che ha ospitato 80 persone provenienti da Masquefa, città spagnola, ha avuto il riconoscimento da parte della Commissione Europea per i gemellaggi tra città europee", esordisce il vicesindaco Isabella Dominioni. E' stato riconosciuto ed apprezzato il valore culturale ed informativo sull'ambiente trattato negli eventi e il nostro comune ha ottenuto il rimborso di 12.000 euro, importo completo delle spese sostenute per la realizzazione.

I ringraziamenti del vicesindaco

"Ringraziamo le numerose famiglie che hanno accolto nelle loro case gli amici spagnoli e che sono state già invitate a partecipare al prossimo scambio che si sta preparando e che ci vedrà ospiti a Masquefa il prossimo settembre. Prossimamente si terrà una riunione per coinvolgere sia le famiglie ospitanti e le associazioni che hanno preso parte alla settimana di eventi, per poter formare una delegazione di cittadini di Lurate Caccivio che andrà a Masquefa. Gli amici spagnoli stanno organizzando incontri culturali, sportivi, di convivialità come quelli vissuti nel nostro paese".