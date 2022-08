La Croce rossa cerca nuovi volontari per i servizi

La Croce rossa cerca nuovi volontari: già aperte le preiscrizioni all'annuale corso di formazione.

Croce rossa, presentazione e preiscrizioni

Martedì 13 settembre, alle 20.45, nella sede di piazzale Don Prayer si terrà la serata di presentazione del progetto per aspiranti crocerossini. Per chi avesse già le idee chiare, invece, sono aperte le preiscrizioni sul sito www.gaia.cri.it. In ogni caso, il comitato locale di San Fermo della Battaglia è aperto per rispondere a qualsiasi richiesta o chiarimento. Ottenuta la certificazione, gli aspiranti andranno ad aggiungersi ai 223 volontari attivi che, quotidianamente, indossano la divisa che li contraddistingue.