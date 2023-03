Le profondità dell'universo e la nuova sfida tecnologica

Le profondità dell'universo e le nuove sfide tecnologiche: una serata speciale a San Fermo della Battaglia.

Le profondità dell'universo

Appuntamento in calendario venerdì 3 marzo, alle 21, all'auditorium di San Fermo della Battaglia, in via Lancini 5. "Le profondità dell’universo - Nuove prospettive con il telescopio James Webb (JWST)": è il titolo dell'incontro con Stefano Facchini, ricercatore di astrofisica all'Università degli Studi di Milano. Iniziativa proposta dal Centro culturale Paolo VI, ingresso libero. Prenotazione consigliata: segreteria@ccpaolosesto.it – www.ccpaolosesto.it/universo/. Per informazioni: segreteria@ccpaolosesto.it e www.ccpaolosesto.it.

Ricerca e sviluppo

"Rivoluzionerà l’astronomia": così titolavano alcuni giornali il 25 dicembre 2021. Dopo trent’anni di ricerca e sviluppo - frutto della collaborazione tra Nasa, Agenzia spaziale europea e Agenzia spaziale canadese - poco più di un anno fa veniva lanciato nello spazio con successo l’osservatorio a raggi infrarossi James Webb (James Webb Space Telescope - JWST), e cominciava il suo viaggio di sei mesi verso il luogo dove avrebbe iniziato a scrutare il cosmo “con occhi” nuovi. E le aspettative non sono andate deluse. In pochi mesi il telescopio James Webb ha già inviato immagini e osservazioni dello spazio, che rivelano l’universo, come illustrerà Stefano Facchini, ricercatore di Astrofisica presso l’Università degli Studi di Milano, in modo nuovo: dalle strutture del cosmo a grande scala agli esopianeti vicini a noi, da studi spettroscopici a high contrast imaging.

La sfida tecnologica

Il relatore si soffermerà sulla sfida tecnologica che ha portato al lancio di JWST e, attraverso straordinarie fotografie, mostrerà i primi grandi risultati scientifici di questa sorprendente missione spaziale. Moderatrice della serata sarà Simona Donzelli, docente di Fisica all’Istituto Orsoline San Carlo di Como. L'incontro è proposto con particolare riguardo anche agli studenti delle scuole secondarie. Per gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, su richiesta (email a segreteria@ccpaolosesto.it, indicando nome e cognome, istituto e classe), verrà rilasciato l’attestato di partecipazione per valutazione del “Credito formativo”.