"Lions Day": prevenire, sensibilizzare e conoscere

Sensibilizzare, prevenire e conoscere, il "Lions Day" ad Appiano Gentile è tutto questo e molto di più.

"Lions Day" in piazza

Ne è riprova l’edizione 2024 organizzata dal neonato club appianese nella mattinata di ieri, domenica 14 aprile. Nel corso dell’iniziativa, alla presenza degli infaticabili volontari, sono state eseguite circa 70 prove gratuite della glicemia, la dimostrazione della manovra di disostruzione da corpo estraneo delle vie aeree e la premiazione, alla presenza del sindaco Fabrizio Rusconi, del concorso "Un Poster per la Pace". Ovviamente, non sono mancati gli esponenti della scuola, professori, vicepreside e alcuni ragazzi che hanno vinto il concorso con i loro lavori. Poi, un momento di fantasia per i più piccini con il truccabimbi.

"Grazie a tutti"

"Grazie a tutti gli amici che hanno permesso tutto questo - esordisce il presidente Francesco Gallo - Cerchiamo da fare sensibilizzazione con le nostre varie iniziative e devo dire che abbiamo avuto un ottimo riscontro. Intendiamo proseguire su questa strada e, proprio per questo, stiamo preparando una due giorni dedicata all’ambliopia".

Il 17 e il 18 maggio, in Sala consiliare, screening contro "l’occhio pigro". «Hanno aderito i Comuni di Appiano, Oltrona, Veniano e Bulgarograsso. Contatteranno le famiglie che hanno bimbi tra i 2 e i 3 anni: potranno iscriversi gratuitamente».