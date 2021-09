Sagra Paesana di Lipomo alle battute finali: questa sera, domenica 5 settembre, c'è l'ultima serata della manifestazione alla 25esima edizione.

Lipomo, Sagra Paesana alle battute finali: stasera l'evento conclusivo

Come è ormai tradizione, la Sagra Paesana, per due weekend di fine agosto, ha proposto nell'area feste della Pro loco agli avventori - lipomesi e non - tante specialità culinarie con menu a tema diversi per ogni serata. Ecco la proposta di questa sera: Polenta uncia; Stracotto d'asino con polenta; Polenta e zola.

A seguire ci sarà l'intrattenimento musicale con Rino Travagliante solo pop. Possibilità di asporto (solo con prenotazione).

La serata si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid: si entra alla manifestazione solo con Green pass e indossando la mascherina.