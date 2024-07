Lupo avvistato nel Parco Pineta, il video

Immortalato il lupo del Parco Pineta, al confine tra Appiano Gentile e Tradate.

Il video del lupo

L'esemplare, un giovane maschio di 2 o 3 anni in dispersione, è stato immortalato grazie al certosino lavoro della guardia ecologica volontaria Silvio Colaone. E' stato lui, con una fototrappola ben piazzata, a riprendere il lupo mentre si abbevera. L'esemplare frequenta il Parco Pineta da circa un anno ed è un lupo, come si diceva, in dispersione, ovvero allontanato dal branco alla ricerca di un nuovo territorio dove, eventualmente, poter formare un gruppo.

Nessun allarmismo o pericolo

Nessun pericolo per l'uomo o allarmismo. Il lupo è un animale che rifugge il contatto con gli esseri umani e si sposta soprattutto di notte da un'area a un'altra.