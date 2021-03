A Lurago d’Erba c’è stato un malore a scuola. L’allarme oggi, 30 marzo 2021, intorno alle 10.40.

Malore a scuola a Lurago d’Erba

Alla scuola primaria, in piazzale Carlo Porta è arrivata la Cri di Montorfano, insieme all’automedica. Soccorso un uomo, dipendente dell’istituto. Fortunatamente si è trattato solo di un lieve malore, non è stato necessario il trasporto in ospedale.