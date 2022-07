Malore improvviso a Montorfano: deceduto un turista. E' successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 luglio 2022.

Malore improvviso a Montorfano: deceduto un turista

L'episodio è avvenuto intorno alle 14 di oggi. Un anziano turista che alloggiava in un bungalow del Camping di via per Alzate avrebbe accusato un improvviso malore. Sul posto i soccorritori della Croce Rossa di Lipomo, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano: l'uomo è deceduto. Ancora da chiarire le cause del decesso. Sul posto sono sopraggiunti anche i Carabinieri di Como.